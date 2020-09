Basket, altro colpo per la Ste.Mar 90

Arriva anche il terzo nuovo volto per la Ste.Mar 90. I rossoneri hanno raggiunto l’accordo con il giovane pivot Alessandro Belotti. Classe 2002 originario di Fiumicino, il lungo alto 198 cm arriva da un’esperienza in Liguria con la canottiera di Pegli, con cui ha giocato in C Silver e nel settore giovanile. Inoltre Belotti vanta un’esperienza nel vivaio della S.S.Felice Scandone Avellino 1948 per tre stagioni, formazione che in passato ha anche militato in serie A1. Alessandro potrà disputare con la sua nuova canotta sia le giovanili che la Serie C Gold.