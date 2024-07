Basket, al PalaRiccucci un lunedì a stelle e strisce

Si prospetta un lunedì particolarmente ghiotto per gli appassionati di pallacanestro. Nonostante l’estate e il gran caldo, il PalaRiccucci è pronto a ospitare un evento assolutamente particolare, con due squadre di un college statunitense,

l’NBC CAMPS, una femminile e l’altra maschile, che affronteranno altrettante compagini

locali. Alle 17,30, a sfidare le ragazze USA saranno le atlete del Santa Marinella Basket. A

seguire, alle 19,30, è in programma la partita maschile, che vedrà di fronte i giovani cestisti

statunitensi e una rappresentativa di altrettanti giovani della Cestistica Civitavecchia.

Un bel momento di sport e spettacolo, che dovrebbe richiamare gli appassionati, non solo

locali, e nel quale sarà possibile vedere da molto vicino i prodotti della straordinaria scuola

americana di basket.

Peraltro, la manifestazione segna l’inizio di un rapporto di collaborazione tra la Cestistica

Civitavecchia e il Santa Marinella Basket, che tende in particolare a sviluppare il settore

femminile per riportarlo al posto che merita nel panorama sportivo del territorio.