Basket, al PalaRiccucci è tempo di derby

Arriva una delle gare più attese e importanti della stagione per la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia. I rossoneri domani alle 18 ospitano al PalaRiccucci la Stella Azzurra Viterbo nel sempre caldo derby di C Gold. Da una parte ci saranno i civitavecchiesi reduci da 3 sconfitte consecutive e che in classifica hanno 4 punti, dall’altra i viterbesi, con in organico gli ex Ste.Mar 90 Cittadini e Pebole, che hanno vinto una sola gara sulle cinque disputate. Domani sarà quindi l’occasione per chi vincerà per provare a sfruttare l’onda del derby per rilanciarsi.