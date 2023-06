Bartoli: “A noi in tanti anni mai un aiuto per una trasferta”

Non si placano le polemiche legate al sostegno economico dato dal comune per la trasferta della società di pallanuoto Nautilus, militante nel campionato femminile di serie B di pallanuoto.

In realtà anche il mese scorso c’era stato un aiuto del Comune a Cristiano Feoli, atleta che ha partecipato i primi di giugno all’evento Olympia Europe Body Building presso la cittadina spagnola di Alicante. Anche in quel caso parte della trasferta era stata finanziata dal comune di Civitavecchia.

Il secondo aiuto economico per le trasferte in un mese deve aver fatto scattare qualcosa alla storica giocatrice di pallamano femminile Enrica Bartoli.

Lo storico capitano del team Flavioni dalla sua pagina facebook ha attaccato il comune: “ A chi Figli e Figliastri, si dice a Civitavecchia ma non vi vergognate “manco” un po? – ha attaccato l’atleta – 50.000€ costa un campionato di serie A di pallamano. Mai e dico mai il comune ha versato mezzo centesimo. Mai ci ha procurato uno sponsor (…)”. Dal 2018 che stiamo aspettando il palazzetto crollato per la neve. Dove sta il palazzetto?”.

Parole pesanti che ricalcano il duro comunicato stampa fatto dal Movimento Cinque Stelle. Ed anche il Pd sembra essere della stessa opinione. Il consigliere comunale del Pd Patrizio Scilipoti ha commentato lo stesso post della Bartoli dicendo: “Quando lo dico in consiglio comunale o faccio articoli sui giornali mi tolgono il saluto”.

Insomma un vespaio di polemiche destinate a lasciare il segno visto il numero di società presenti in città ed i sacrifici fatti da ognuna per affrontare le trasferte.