Barbieri smentisce la vendita dei bus a metano: “Dai 5 stelle solo fake news”

“Quella che sta circolando in queste ore non è una “notizia”, è una fandonia bella e buona”. Così l’assessore Daniele Barbieri, che ha la delega alle Partecipate, stigmatizza il comunicato stampa con il quale il Movimento 5 Stelle ha “rivelato” che l’Amministrazione comunale di Civitavecchia starebbe per vendere uno o più bus a metano per comprarne altri a diesel, aggravando così il carico inquinante della città. “A inquinare, per ora, sono solo le fake news che vengono fatte circolare senza il minimo ritegno, allarmando la città in un momento in cui siamo tutti già preoccupati a sufficienza dal picco pandemico. Mi auguro che facciano subito marcia indietro, altrimenti dimostrerebbero un comportamento da irresponsabili che, onestamente, appare esagerato anche per loro”.