Barbara La Rosa candidata al Senato con la Lega, Giammusso: “Grande soddisfazione”

“In veste di vice coordinatore cittadino della Lega esprimo grande soddisfazione per la candidatura di Barbara La Rosa nel collegio Lazio 2 del Senato. Matteo Salvini e Claudio Durigon hanno dato un’importante chances alla consigliera comunale La Rosa che ha dimostrato serietà, puntualità e affidabilità in questi anni di amministrazione Tedesco. Adesso per noi della Lega è importante sostenerla e farle fare un ottimo risultato, Nella politica contano i numeri e i programmi”. Così in una nota il consigliere di Città Metropolitana, Antonio Giammusso.