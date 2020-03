Bar Roma in fiamme, pronto intervento dei Vff

Dalle ore 8 di ieri alle 8 di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, oltre al soccorso ordinario (soccorso a persona, apertura porte, ecc..), hanno effettuato diversi interventi inerenti i dissesti causati dal forte vento: pali, tegole e guaina di copertura pericolanti, una canna fumaria Metallica caduta; ecc..Alle ore 3.20 di stamani invece sono intervenuti con due automezzi, in via Roma per un incendio sviluppatosi presso il chiosco BAR “ROMA”. I VVF prontamente intervenuti, hanno estinto le fiamme, localizzate nella parte posteriore (del bar in corrispondenza del magazzino) e impedito alle stesse di propagarsi al resto del locale. Sul posto anche i CC. Nessun ferito.