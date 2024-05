Il Summer Festival e il bando flop, Shining: “Con certe disposizioni impossibile fare un cartellone decente”

L’estate è alle porte e la stagione agostata dei concerti e degli spettacoli dal vivo è a rischio come non mai. Colpa di un bando di aggiudicazione elaborato dal Comune che ha fatto acqua e ha spinto società e agenzie a starne decisamente alla larga. Anche coloro che il Summer Festival, pur tra mille difficoltà, lo hanno organizzato, e bene, nelle ultime due edizioni, portando sul palco della Marina, fra gli altri, Lazza, Irama, Brignano e Geolier.

“Era un bando improponibile – afferma direttore manageriale di Shining Production, Fulvio De Rosa – con prescrizioni tecniche impossibili da ottemperare. Oltre naturalmente ad un budget assolutamente insufficiente (70 mila euro iva inclusa, ndc), che non garantisce assolutamente sulla possibilità di mantenere un livello di qualità alto sul cartellone. Qualcuno poi mi deve spiegare come si può ingaggiare un artista per farlo esibire tra due anni. Una richiesta che non sta ne in cielo ne in terra e che quindi non può essere rispettata, a meno che uno per vincere la gara non faccia un inganno sulla sua proposta”.

Shining Production quest’anno organizzerà ben otto festival in tutta Italia. Ad Alghero per esempio sono già stati ingaggiati Emma, Calcutta, De Gregori e la vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo, Angelina Mango: “Ci dispiace lasciare Civitavecchia – conclude De Rosa – sebbene in quella piazza non abbiamo fatto mai utili, anzi, la prima edizione è stata in realtà un “bagno di sangue”. Abbiamo fatto un investimento su una realtà che ci piaceva, con la collaborazione fattiva delle agenzie locali. Ma stavolta non c’erano davvero le condizioni minime”.