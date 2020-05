Banca intesa chiude ad oltranza a Tolfa, Landi: “Situazione disagevole”

Cittadini e utenti in fibrillazione a Tolfa per la chiusura prolungata della filiale di banca intesa. L’unico punto bancario della cittadina collinare è infatti chiuso da una settimana “senza motivi” sostengono commercianti e cittadini, con gravi disagi per tutti. La filiale aveva comunicato domenica scorsa una chiusura a data da destinarsi e ad oggi non vi è nessuna data di riapertura. Concorde con i cittadini sull’esigenza di riaprire gli sportelli anche il sindaco Luigi Landi. “In una situazione come quella attuale – spiega il primo cittadino – costringere gli utenti a recarsi presso le altre filiali del territorio mi sembra assolutamente disagevole. Auspico una riapertura immediata del servizio”