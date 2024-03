Bambino di 9 anni resta da solo in stazione, soccorso dai carabinieri che lo riportano dalla nonna

La brutta avventura per il bimbo è avvenuta nella serata di ieri quando, unitamente alla nonna e ad altri loro congiunti, si è recato presso la Stazione ferroviaria Marina. La nonna e gli altri familiari sono saliti a bordo del convoglio diretto a Roma ma il bimbo non li ha seguiti, rimanendo solo sulla banchina e assistendo impaurito alla partenza del treno

Riceviamo e pubblichiamo. I Carabinieri della Stazione di Campo Mare, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato un bambino di 9 anni rimasto solo sulla banchina della Stazione Ferroviaria di Marina di Cerveteri.

La brutta avventura per il bimbo è avvenuta nella serata di ieri quando, unitamente alla nonna e ad altri loro congiunti, si è recato presso la Stazione ferroviaria Marina. La nonna e gli altri familiari sono saliti a bordo del convoglio diretto a Roma ma il bimbo non li ha seguiti, rimanendo solo sulla banchina e assistendo impaurito alla partenza del treno.

La nonna, accortasi subito della sua mancanza, non ha però fatto in tempo a scendere e, a porte già chiuse, non ha potuto fare altro che allertare il numero di emergenza 112.

L’intervento dei Carabinieri è stato immediato e hanno subito rintracciato il piccolo, prodigandosi per tranquillizzarlo e prendendosi cura di lui fino al ritorno della nonna, scesa presso la successiva Stazione F.S. di Ladispoli e celermente tornata indietro.

Il minore è stato quindi riaffidato alla nonna nel giro di pochi minuti, ponendo così fine a una brutta avventura e alla connessa potenziale situazione di pericolo. Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma.