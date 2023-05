Bambini nati al San Paolo, arrivano gli sconti CONAD

Il Percorso Nascita della Asl Roma 4 si arricchisce di un nuovo tassello: una cooperazione pubblico privato tra ASL e CONAD che testimonia la ricchezza del territorio, la sua capacità di attivare una rete sociale forte, in grado di affiancare e rafforzare l’assistenza sanitaria: grazie alla sinergia con Conad Nord Ovest, si amplia infatti il supporto alle future mamme e alle famiglie, con un bonus economico per affrontare il primo anno del bebè.

LA Asl Roma 4, con la riqualificazione dei consultori di Civitavecchia, Cerveteri e Ladispoli, ha dato il via alla stagione di rinnovamento del Percorso Nascita aziendale che la vede impegnata su due fronti: il comfort alberghiero e il potenziamento dei servizi sanitari e di assistenza rivolti alle neo mamme e alle loro famiglie. Ambulatorio ginecologico del sabato, con la possibilità di effettuare ecografie con gli specialisti ospedalieri, quello dedicato alle donne con diabete gestazionale e infine i nuovi CAN, i Corsi di Accompagnamento alla Nascita, dedicati alle gestanti del primo e secondo trimestre.

“Da poche settimane sono stati attivati presso i Consultori di Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia i CAN del primo trimestre, Corsi di Accompagnamento alla Nascita – ha spiegato il Direttore Generale della Asl Roma 4, l’avvocato Cristina Matranga – volti a sostenere sin da subito, con consulenze con i nostri specialisti, le mamme e i papà che si apprestano a diventare genitori. Abbiamo attivato poi il servizio Percorso Nascita, in contiguità tra Consultorio e Reparto, per agevolare la futura mamma nella programmazione delle visite mediche e degli esami diagnostici, e per lei c’è anche una specifica piattaforma digitale grazie alla quale potrà monitorare le diverse fasi. Invito le future mamme, quindi, a visitare i nostri Consultori per scoprire tutti i servizi a loro dedicati”.

Al potenziamento dei servizi sta seguendo il restyling dell’intero terzo piano del San Paolo ossia l’area ospedaliera dedicata alla rete perinatale, dove sono collocati il reparto di Ginecologia e Ostetricia, il Nido e la Pediatria. L’area è stata cantierizzata nel mese di aprile e per la fine del 2023 è prevista la conclusione del primo lotto di lavori, che riguarda proprio la Ginecologia e il Nido. Poi si procederà con il restyling del reparto di Pediatria.

“Sono ormai in corso – ha commentato la dg Matranga – i lavori di riqualificazione della rete perinatale e, se tutto procederà come da cronoprogramma, già per la fine di quest’anno saremo in grado di accogliere le future mamme e i loro bambini in un ambiente confortevole, ospitale e sicuro. Il reparto di Ginecologia sarà riorganizzato in 7 stanze doppie e 2 singole, tutte dotate di bagno interno, mentre per la Pediatria è prevista un’area ricreativa all’interno della degenza. Un nuovo assetto alberghiero e nuovi servizi per assistere le future famiglie nel miglior modo possibile”.

In questo contesto di arricchimento e sviluppo della rete locale e del punto nascita dell’Ospedale di Civitavecchia, si inserisce la bella iniziativa della CONAD: per tutte le famiglie che scelgono il Punto Nascita del San Paolo di Civitavecchia per il loro incontro con la vita, Conad ha scelto di mettere in campo un aiuto concreto per sostenerle nel primo anno di vita del loro bambino. Si tratta di uno sconto del 50% su una vasta gamma di prodotti prima infanzia.

L’iniziativa è valida dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2024 e basta recarsi in uno degli undici punti vendita aderenti all’iniziativa, presentare il certificato di nascita del proprio figlio e procedere con la registrazione. Al momento del pagamento, poi, basterà consegnare la propria fidelity card per ricevere gli sconti riservati.

“Riteniamo che questo – ha commentato il Dirigente Conad, Ivano Iacomelli – sia un aiuto concreto e prezioso per affrontare al meglio un momento così speciale”.

“Ringrazio la Conad – ha detto il Direttore Generale Matranga – per la sensibilità dimostrata e il sostegno alla Asl e alle famiglie. Questo è un bel modo di fare “comunità”: la nostra Azienda offre alle famiglie in attesa di un bambino un percorso studiato per loro che segue le neomamme fin dal primo momento. Con l’iniziativa di Conad chi sceglierà il nostro Punto Nascita potrà contare poi su un aiuto in più.”.

Di seguito l’elenco degli 11 punti vendita che hanno aderito all’iniziativa:

Conad City via Palmiro Togliatti 29, Civitavecchia

Conad via Terme di Traiano 39, Civitavecchia

Conad via Papacchini 1, Civitavecchia

Conad Superstore via Aurelia Nord Km 76, La Scaglia (RM)

Conad City piazza Falcone, Ladispoli

Conad City largo Almunecar 13, Cerveteri

Conad City via Aurelia 281, Santa Marinella (RM)

Conad City via Ulderico Fondi, Tolfa (RM)

Conad Superstore via Pertini 2, Castelgiuliano (RM)

Conad Superstore viale Europa, Località Cantinaccia (RM)

Conad City piazza Marinai d’Italia, Bracciano