In corso lo spoglio per il ballottaggio delle elezioni comunali di Civitavecchia. Da una parte c’è il candidato sindaco sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, La Svolta, Lista Grasso e Civitavecchia 2030. Dall’altra c’è Marco Piendibene, appoggiato da Partito democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 stelle e Unione Civica. I risultati parziali vedono in vantaggio il candidato di centrosinistra. Su 20 sezioni ufficiali su 53 il centrosinistra è avanti 54% a 45%.