Aggiornamento sulle affluenze a Civitavecchia e Tarquinia, i comuni che vanno al voto per le amministrative per i ballottaggi

Aggiornamento sulle affluenze a Civitavecchia e Tarquinia, i comuni che vanno al voto per le amministrative per i ballottaggi. Alle ore 12, a Civitavecchia ha votato il 12,76%. Per un totale di votanti pari a 5568. A Tarquinia ha votato il 18,12%.