Bagni della Ficoncella, prorogata la chiusura al pubblico fino al 24 novembre

Riceviamo e pubblichiamo. Si informano gli utenti dei Bagni della Ficoncella che, in relazione al proseguimento degli interventi di manutenzione straordinaria attualmente in corso, l’Area 4 Lavori Pubblici del Comune di Civitavecchia rende necessario prolungare il periodo di chiusura al pubblico del complesso fino a martedì 24 novembre 2026.
La decisione fa seguito alla precedente comunicazione che aveva disposto lo stop alle attività almeno fino al 15 novembre. La proroga viene adottata a scopo strettamente cautelativo.
L’obiettivo del provvedimento è garantire la massima sicurezza degli utenti e consentire ai tecnici di completare le lavorazioni in condizioni ottimali.
Eventuali ulteriori aggiornamenti sulla riapertura della struttura verranno comunicati tempestivamente alla cittadinanza attraverso i canali ufficiali. Civitavecchia servizi pubblici.