Bagni della Ficoncella, la gestione resta pubblica: affidamento a CSP fino al 2031

Riceviamo e pubblichiamo. L’Amministrazione comunale porterà al voto del Consiglio comunale la proposta di deliberazione n. 140 del 22 ottobre 2026, con la quale la gestione dell’area dei “Bagni della Ficoncella” sarà affidata in house alla Civitavecchia Servizi Pubblici per il quinquennio 2027-2031. La proposta è già all’esame delle commissioni consiliari. Il contratto di servizio in essere è in scadenza alla fine di quest’anno.

La scelta è motivata dall’interesse pubblico generale. Il sito dei Bagni della Ficoncella è di proprietà comunale e insiste nell’attuale configurazione dal 1950; la risorsa termale è oggetto della concessione mineraria rilasciata al Comune di Civitavecchia nel novembre del 1951 per il suo sfruttamento. La Ficoncella rappresenta da sempre un’icona identitaria per il territorio e per i suoi residenti, e la valorizzazione del polo termale è uno degli obiettivi strategici dell’Ente, come anche indicato nel documento di programmazione approvato dal Consiglio comunale nel maggio 2025 (PSSE): su quella base l’Amministrazione Comunale procederà con ulteriori progetti mirati alla riqualificazione del sito.

Confermare la gestione pubblica, in house, attraverso CSP, è un ulteriore passo in avanti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio termale della città.

Un percorso che ha visto già nel marzo di quest’anno l’Amministrazione inoltrare al Ministero della Salute l’istanza per il riconoscimento delle proprietà dell’acqua termo-minerale naturale della concessione. Da qui discende l’imprescindibile esigenza di assicurare la regolare capacità di fruizione dell’area comunale e dei suoi benefici termali, obiettivo qualificato di interesse pubblico generale.

Concorrono alla scelta anche i risultati gestionali raggiunti in questi anni e le migliorie apportate all’area a beneficio dell’utenza.

“La Ficoncella è un bene della città e la sua gestione resta pubblica”, dichiara il Sindaco Marco Piendibene. “E’ sempre stata nostra ferma intenzione tenere la Ficoncella in mano pubblica, per assicurare a tutti la possibilità di fruire dell’area e dei suoi benefici termali, parliamo di un sito che appartiene alla città e ai civitavecchiesi da sempre. Mi auguro che il Consiglio comunale sappia esprimersi con la più ampia convergenza, maggioranza e opposizione insieme: la Ficoncella appartiene a tutti i civitavecchiesi e il suo futuro merita una decisione condivisa.” Comune di Civitavecchia.