Bagarre su Ordinanza anti assembramenti, Giannini: “Tedesco poco lucido”

“Il Sindaco sta totalmente sbagliando sia nella forma sia nella sostanza. Intanto è bene che sappia che, soprattutto su questa tematica, la comunicazione con i nostri rappresentanti nella task force è frequente, difatti nessuno di loro conferma quanto sostiene Tedesco sull’ordinanza emanata, tantomeno la condivisione della stessa. Anzi, ci risulta che il Consigliere Di Gennaro abbia suggerito al Sindaco di aumentare i controlli sul territorio, come peraltro richiesto dal Partito Democratico stesso, viste le frequenti segnalazioni giunte negli ultimi giorni di assembramenti in città. Per queste ragioni, e per i toni assolutamente pacati utilizzati nella nota per la quale Tedesco ha reagito in maniera maldestra e scomposta, mi sorprende la reazione del primo cittadino, sebbene io comprenda quanto possa essere complicato reggere lo stress in un momento come questo. Proprio per questo motivo non ritengo di dover rispondere alle provocazioni, sebbene sia costretto a chiedere al Sindaco maggiore lucidità e propensione al dialogo costruttivo, poiché non è questo il momento della polemica sterile e del litigio infantile”. Lo dichiara Stefano Giannini, segretario del Pd Civitavecchia.