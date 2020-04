Bagarre Csp, Forza Italia: “Si procede dalla parte sbagliata. Si cambi o Cda ne dedurrà le opportune conseguenze”

"Si chiedono 3 milioni di euro al Comune per risanare i debiti della società e si creano altri centri di potere, proprio come nelle logiche della vecchia politica"

“Oggi si è riunito il gruppo Consigliare di FI, insieme agli assessori D’Ottavio e De Paolis e all’onorevole Battilocchio. Argomento della riunione è stata la relazione sulle linee guida di risanamento di Csp. Gli indirizzi che come Forza Italia, forza di maggioranza relativa della compagine consigliare, che mai ha voluto parlare o proporre su CSP nomine di nessun tipo, erano e sono semplici e chiari: riduzione drastica dei costi di gestione ed ottimizzazione dei costi del personale. Abbiamo potuto constatare dalla relazione fatta venerdì dal presidente di Csp Antonio Carbone che si sta andando esattamente nella direzione opposta. Si chiedono 3 milioni di euro al Comune per risanare i debiti della società e si creano altri centri di potere, proprio come nelle logiche della vecchia politica. Forza Italia spera che gli indirizzi dati, condivisi oltretutto da gran parte della maggioranza, siano portati avanti dal Sindaco e di conseguenza dal CDA di CSP. Se così non fosse lo stesso CDA ne dovrà dedurre le opportune conseguenze”, lo dichiara il Coordinamento FI Civitavecchia.