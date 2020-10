Bagarre Csp, Fiadel annuncia stato di agitazione del personale di igiene urbana e verde pubblico

“A seguito delle indiscrezioni pubblicate dal Messaggero in merito all’imminente indirizzo che potrebbe essere assunto in giunta da parte dell’amministrazione comunale di Civitavecchia di privatizzare alcuni servizi in capo alla municipalizzata Civitavecchia servizi pubblici S. R. L. quali: manutenzione e cura del verde cittadino la FIADEL:

CONSIDERATO lo stato di crisi in cui versa CSP nell’imminenza del piano di risanamento;

CONSIDERATE le continue indiscrezioni provenienti dalla stampa locale circa le tensioni all’interno della maggioranza per l’approvazione del piano di risanamento;

CONSIDERATO che privatizzare i servizi pubblici locali porta solo profitti ai gestori privati mentre ai cittadini porta soltanto disservizi, arretratezza tecnologica e tariffe maggiorate.

PRESO ATTO della determina assunta dal Dirigente dell’Ufficio Ambiente con il quale viene affidato il servizio di pulizia dei marciapiedi e di rimozione dai rifiuti di alcune discariche abusive della Zona Industriale alla Soc. FAERMA S.R.L. stante una presunta inerzia della stessa C.S.P;

CONSIDERATO che per l’affidamento alla predetta società sono state disimpegnate delle somme precedentemente impegnate a favore di CSP S.r.l.

CONSIDERATA la preoccupazione dei lavoratori e delle loro famiglie. Proclama lo stato di agitazione del personale dell’igiene urbana e del verde pubblico”. Lo annuncia il Coordinamento Territoriale di Civitavecchia Fiadel.