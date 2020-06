Bacheca replica a Tidei: “Frasi gravi sul mio conto. Lo querelo”

Una battuta inserita nel contesto di una risposta al caso Befani. Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei spesso non conosce le mezze misure, così, nel commentare la vicenda legata al consigliere comunale e allo storia del contatore della luce durante la diretta di Bignotizie, ha citato l’ex primo cittadino Roberto Bacheca, affermando che “in quell’appartemento ha vissuto anche l’ex sindac Bacheca. Una coincidenza incredibile. Forse bisognerà chiedere qualcosa anche a lui, se era al corrente o meno di quel furto”. Non l’ha presa bene lo stesso Bacheca: “Sono frasi gravi che mi costringono a querelarlo. E’ vero, sono stato ospite di quella casa, ma non so nemmeno come è fatto un contatore. E non lo sapeva neanche la Befani, visto quello che ha dichiarato agli inquirenti. Figurarsi se dovevo esserne a conoscenza io di quello che succedeva. Tidei spara bugie a ripetizione, oramai è un ciarlatano. Vorrà dire che mi metterò sul suo livello, dicendo che anche lui ha frequentato quella casa, mi risulta, attraverso diverse cene, “usufruendo” così di quella luce pubblica”.