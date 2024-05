Azzurro Donna: “Auguriamo a Cinzia Napoli di essere eletta a Civitavecchia”

L’onorevole Catia Polidori e presidente di Azzurro Donna augura alla Coordinatrice di Azzurro Donna Civitavecchia, Cinzia Napoli, candidata alle elezioni comunali di Civitavecchia, tra le file di Forza Italia, di essere eletta e di portare quindi le istanze di tutte le donne all’interno del consiglio comunale.

Grande soddisfazione anche da parte di Moira Rotondo, coordinatrice di Azzurro Donna Lazio: “La scelta fatto un anno fa, quando le abbiamo affidato l’attuale incarico, si è rivelata corretta. Faccio a Cinzia Napoli i migliori auguri per un meritato successo”. “Ringrazio le amiche Catia e Moira per la fiducia accordatami. Farò di tutto per non deluderle, nella convinzione che la fedeltà ed il lavoro pagano sempre”, così ha dichiarato Cinzia Napoli.