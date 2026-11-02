“Azioni straordinarie sul bilancio di Csp, anche con contratti più alti rispetto a prima”

“Ci saranno azioni straordinarie per garantire il bilancio di Civitavecchia Servizi Pubblici, lo vedrete a breve”. Lo ha detto il sindaco Marco Piendibene durante il consiglio comunale del 29 ottobre scorso. “Avremo gli strumenti per intervenire. Lo abbiamo fatto anche con alcuni contratti che abbiamo già approvato, a costi molto più elevati rispetto a prima. Per lo scuolabus per esempio passiamo da 150 mila euro all’anno ad un contratto che cuba 320 mila euro. Continueremo ad aiutarla Csp. Del resto azioni straordinarie sono state messe in campo anche dal Governo Meloni. La congiuntura è complessa a 360°”.