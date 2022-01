Aziende di Civitavecchia si aggiudicano gare per la fornitura di servizi a Montalto di Castro

“In Enel i principi di sostenibilità e di vicinanza al territorio entrano a pieno titolo nei processi di aggiudicazione delle gare di appalto e a Montalto di Castro primarie aziende locali, di cui alcune di Civitavecchia, sono state selezionate per fornire prodotti e servizi per i prossimi due anni nell’ambito del processo di transizione energetica in atto”, si legge in una nota inviata dall’azienda energetica. Nel sito di Montalto di Castro, Enel è impegnata a sviluppare una serie di iniziative che integrano le migliori tecnologie rinnovabili, sistemi di accumulo BESS ed una generazione a gas, cui si affiancano attività volte a valorizzare ulteriormente aree e strutture esistenti anche con attività manifatturiere. Nello specifico, si è conclusa la fase di aggiudicazione della gara di maggior rilievo fra quelle relative alle attività on-site per la Centrale e tra le società che hanno superato la fase di selezione figurano aziende con sede nell’Alto Lazio, inclusa Civitavecchia, fortemente radicate nel tessuto produttivo locale che si sono impegnate a utilizzare per oltre il 95% manodopera non specialistica locale con particolare attenzione al personale proveniente dall’indotto dei siti Enel in dismissione anche parziale nell’area, valorizzandone competenza e professionalità. Le attività affidate a terzi riguardano la fornitura di montaggi elettromeccanici, lavori di ingegneria civile e interventi elettrici e meccanici. “Il sito Enel del nostro comune è il primo vero esempio di transizione ecologica in Italia. Perché, oltre ai cantieri a cui da tempo è interessato, si è trasformato in laboratorio di sviluppo economico locale. La conseguenza del risultato ottenuto sarà l’aumento occupazionale a livello locale, sia per quanto riguarda le imprese, sia per la manodopera. Il dialogo vince sempre e produce benefici. Grazie ad Enel, alle sue donne e uomini, per aver ascoltato il territorio”, dichiara il Sindaco di Montalto di Castro, Sergio Caci. “La ricaduta territoriale del progetto di Montalto di Castro rappresenta un risultato tangibile del lavoro che stiamo portando avanti da oltre due anni insieme a Enel, attraverso vari progetti di sostenibilità, tra i quali lo ‘Sportello Imprese’ e l’assessment digitale delle Pmi: idee nate qui e poi estese a livello nazionale. Le aziende di Civitavecchia e Montalto rappresentano un patrimonio di competenze che dobbiamo saper valorizzare anche nel percorso della transizione ed insieme ad Enel stiamo lavorando su questo obiettivo”, dichiara il Presidente di Unindustria Civitavecchia, Cristiano Dionisi. “Questo importantissimo risultato è frutto dell’ascolto e del presidio continuo del territorio. Abbiamo ulteriormente incentivato la collaborazione e il dialogo fra imprese, istituzioni, territorio e mondo del lavoro, includendo le aziende dell’Alto Lazio. Tutte le gare sono caratterizzate da requisiti di sostenibilità e rispetto della manodopera locale. Riteniamo che questo processo contribuirà in maniera considerevole al rilancio del territorio dell’Alto Lazio e fornirà un valido supporto a favore dei livelli occupazionali”, afferma Gaetano Evangelisti, Responsabile Affari istituzionali territoriali di Enel Italia.