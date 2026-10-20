Dopo l’esperienza dello scorso anno, torna a Civitavecchia il progetto promosso dal Comune di Civitavecchia e ATCL per avvicinare i giovani allo spettacolo dal vivo. Seconda edizione per “Arte in Premio”, l’iniziativa dedicata agli studenti e, più in generale, ai giovani under 25 della città che grazie all’iniziativa potranno acquistare biglietti a soli 5 euro per i posti in galleria per gli spettacoli della Grande Rassegna ATCL al Teatro Traiano.

Gli studenti potranno rivolgersi direttamente al botteghino del Teatro Traiano per acquistare i biglietti dedicati ed assistere così agli spettacoli della rassegna.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di rendere il teatro sempre più accessibile alle nuove generazioni, favorendo un rapporto continuativo con la cultura e offrendo ai ragazzi occasioni di incontro, di scoperta e di autentica partecipazione. Assistere ad uno spettacolo, infatti, rappresenta anche un’esperienza formativa: significa confrontarsi con linguaggi diversi, sviluppare senso critico e sensibilità, conoscere nuove prospettive e prendere parte attivamente alla vita culturale della propria comunità.

«Con la seconda edizione di “Arte in Premio” vogliamo fornire continuità a un percorso che mette al centro i giovani e il loro rapporto con il teatro – dichiara l’Assessora all’Istruzione Stefania Tinti –. La collaborazione con ATCL ci permette di ampliare le opportunità di partecipazione, rendendo gli spettacoli più accessibili agli studenti e a tutti gli under 25 di Civitavecchia. Crediamo che il teatro sia uno spazio importante di crescita, di confronto e di ascolto, capace di contribuire alla formazione dei cittadini di domani. Per questo invitiamo le scuole a diffondere l’iniziativa e i ragazzi a cogliere questa opportunità».

Il Comune e ATCL confermano così il proprio impegno nel promuovere una cultura aperta ed inclusiva, nella convinzione che avvicinare i giovani allo spettacolo dal vivo significhi investire nella loro formazione e rafforzare il legame tra le nuove generazioni e le istituzioni culturali del territorio.