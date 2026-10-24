AVS Civitavecchia, Ismaele De Crescenzo entra nella segreteria regionale di Sinistra Italiana

Al capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio comunale affidata la delega al radicamento territoriale

Riceviamo e pubblichiamo. Alleanza Verdi e Sinistra di Civitavecchia annuncia con soddisfazione l’ingresso di Ismaele De Crescenzo, capogruppo di AVS in Consiglio comunale, nella segreteria regionale di Sinistra Italiana, con la delega al radicamento territoriale.

Un incarico che mette al centro il rapporto tra politica e comunità locali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nei territori, consolidare le relazioni con le realtà sociali e associative e favorire una partecipazione sempre più ampia alla vita politica.

Per AVS Civitavecchia, questo nuovo ruolo rappresenta un’importante occasione per valorizzare il lavoro politico svolto a livello locale e rafforzare il collegamento tra l’esperienza amministrativa cittadina e l’organizzazione regionale.

Il radicamento territoriale significa essere presenti, ascoltare le persone, raccogliere bisogni e proposte e costruire risposte insieme alle comunità. Significa investire nel dialogo con le realtà associative, il mondo del lavoro e tutte quelle energie sociali che contribuiscono ogni giorno alla vita delle nostre città.

È in questa prospettiva che si inserisce il nuovo incarico di De Crescenzo, chiamato a contribuire al rafforzamento della presenza e dell’organizzazione di Sinistra Italiana nel Lazio, favorendo il confronto e la partecipazione sui territori.

AVS Civitavecchia considera questo passaggio un’opportunità per dare ulteriore impulso al lavoro politico cittadino e portare le istanze della nostra comunità all’interno di un più ampio percorso regionale.

Continueremo a lavorare per una politica vicina alle persone, attenta alle questioni sociali e ambientali e capace di costruire partecipazione, ascolto e iniziativa concreta.

A Ismaele De Crescenzo rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico, certi dell’importanza di un impegno che parte dai territori e si sviluppa attraverso il confronto quotidiano con le comunità.

Alleanza Verdi e Sinistra – Civitavecchia