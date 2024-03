Avs: “Campo largo unica via per battere le destre. Pd e 5stelle facciano passo indietro”

“Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle ritirino momentaneamente le loro candidature e sindaco e aprano un confronto per creare un campo largo”. Lo hanno dichiarato gli esponenti di Alleanza verdi e sinistra Valentina Di Gennaro, Ismaele De Crescenzo e Stefano Giannini in una conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina in aula Cutuli, al Comune: “Piendibene e D’Antò facciano un passo indietro e si siedano insieme a noi intorno ad un tavolo. Serve un campo largo, anche con Italia Viva”. Presenti alla conferenza stampa il segretario regionale di Sinistra italiana Danilo Cosentino, il consigliere regionale Claudio Marotta, il deputato Filiberto Zaratti e l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio.