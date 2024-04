“Finalmente ci siamo, possiamo dire missione compiuta”. Lo afferma il consigliere della Città metropolitana Antonio Giammusso, che ieri ha annunciato l’imminente cantiere dello Stadio del Nuoto, grazie ad un fondo dell’ex Provincia da 1,3 milioni di euro. Ad illustrare il progetto oltre a Giammusso, in quota Lega, anche la commissaria del Carroccio locale Emanuela Di Paolo e il vice sindaco Manuel Magliani. “Grazie all’intervento di efficientamento energetico le bollette saranno più basse”.

Saranno effettuate nello specifico la rimozione dei montanti in legno interni ed esterni delle facciate in vetro e la sostituzione con nuovi profili in alluminio, la sostituzione delle soglie, delle superfici vetrate, degli infissi, l’isolamento termico a cappotto di pareti esterna, il risanamento della superficie interna dei pilastri circolare in acciaio, la sostituzione di alcune porzioni di vetrate e un’opera di tinteggiatura sulle pareti risanate.