“Avanti tutta con la nuova provincia Porta d’Italia. Lunedì la deliberazione”

Riceviamo e pubblichiamo. “Un progetto che inseguivamo da trent’anni che restituirà a tutti i comuni dell’area litorale a nord di Roma la propria centralità con indubbi vantaggi pratici logistici e di sviluppo economico per un territorio che ha molte caratteristiche e tratti omogenei”. Questo il commento del sindaco Pietro Tidei al termine del dibattito, costruttivo e democratico che ha caratterizzato la seduta odierna di un consiglio comunale aperto agli interventi del pubblico, indetto per discutere sulla costituzione della nuova Provincia “Porta d’Italia”.

Grazie alla qualificante presenza del professor Enrico Michetti consulente e relatore del progetto nonché massimo esperto di diritto amministrativo e costituzionale è stato possibile illustrare in maniera esaustiva tutti i benefici di cui potranno godere i comuni che hanno aderito alla proposta di distaccamento dalla Città Metropolitana di Roma, un ente che si è dimostrato nel tempo sempre più distante dalla reali esigenze della popolazione dei comuni che invece si inseriscono in questa nuova area vasta.

Voglio ringraziare tutti i cittadini e i consiglieri che seppur talvolta su posizioni differenti hanno dato il loro apporto intervenendo nel corso del dibattito in aula. Non possiamo che essere soddisfatti del parere favorevole alla nascita della nuova Provincia espresso dai consiglieri di destra Domenico Fiorelli, Alina Baciu ed Eugenio Fratturato.

Ora l’iter burocratico procederà, come era stato deciso nell’assemblea di tutti i sindaci, da Fiumicino a Montalto di Castro che entreranno a far parte della nuova costituenda provincia.

Lunedì prossimo torneremo, nuovamente in consiglio comunale nella seduta convocata esattamente nella data concordata che porterà alla votazione della delibera comunale di adesione alla provincia Porta d’Italia, un nome che ricordo è stato scelto perché il territorio interessato rappresenta anche geograficamente, il vero punto d’accesso alla Nazione attraverso lo scalo aeroportuale internazionale di Fiumicino e il porto crocieristico di Civitavecchia.

Siamo dunque molto soddisfatti per essere riusciti nei tempi che ci eravamo prefissati a raggiungere questo primo importante traguardo.

Sono quasi certo che in tanti anni di attività politica e amministrativa la costituzione della nuova Provincia rappresenta uno degli atti più importanti mai votati nel corso della mia vita, questo per le indubbie e positive ripercussioni che comporterà ella gestione di un territorio che finalmente vedrà riconosciute le sue peculiarità, senza contare che finalmente i cittadini potranno contare su una burocrazia più vicina alla loro necessità, basti pensare alla opportunità di avere uffici e servizi decentralizzati con la nascita di una nuova Prefettura”. Lo afferma il sindaco Pietro Tidei.

“C’è un’accelerazione strana intorno a questa faccenda della Nuova Provincia Porta d’Italia. Prima del 19 febbraio scorso quando un gruppo di 7/8 Sindaci ha dichiarato la volontà di costituirla, nessuno ne sapeva nulla, nessuno ne parlava.

In verità era stata oggetto di propaganda della campagna elettorale nello scorso maggio da parte dell’attuale Sindaco di Fiumicino, sig. Baccini, che tuttora rimane uno dei maggiori sponsor dell’iniziativa, insieme all’avv. Michetti e al Sindaco di Santa Marinella, che invece non la proponeva nella sua campagna elettorale.

Fiumicino appunto, cosa unisce Santa Marinella a Fiumicino? Fiumicino ha tutto da guadagnare da questa nuova provincia perché aspira a diventane capoluogo in quanto possiede il maggior numero di abitanti. Il vademecum che ci è stato proposto parla di “protagonismo diffuso” tra i Comuni componenti della futura provincia, ma si sa, una sede deve pur esserci. E Santa Marinella, invece quanto ci guadagna?

Ma andiamo con ordine. Provo a spiegare tutte le perplessità che questa operazione porta con sé. Cominciamo con le questioni di cuore. Sì, avete capito bene, le questioni di cuore. Ho ascoltato e letto tutte le voci che direttamente o tramite social hanno espresso la loro contrarietà e che hanno immaginato di vedere scritto sui propri documenti “provincia di Fiumicino” (FU probabilmente!) sentendosi regredire in un sol colpo dalla luminosa storia millenaria di Roma, alla piccola provincia di margine composta da una decina o poco più di Comuni, altrettanto piccoli.

Voi direte che non è un argomento accettabile. Invece SI’ perché riguarda il sentimento e l’identità dell’appartenenza. Di fatto Fiumicino, ex circoscrizione di Roma, non ha niente a che vedere con Santa Marinella ed il resto del territorio che si vuole unire. Associare l’idea dell’aeroporto a quello del porto di Civitavecchia parlando di “Porta d’Italia” è propaganda suggestiva che non crea però identità, né comunanza, né orgoglio di appartenenza. E creare dall’alto un’unità non sentita è un’operazione pericolosa.

Se proprio la si vuole fare perché si crede che sia un’opportunità per il territorio (tutta da dimostrare), essa ha bisogno di tempi lunghi attraverso percorsi graduali e mirati che non possono essere improvvisati, né tantomeno cadere dall’alto. Il processo da attivare è un processo di formazione e informazione a doppio senso dove chi propone ha il dovere di ascoltare la voce e il sentimento dei cittadini. L’operazione che invece si sta compiendo è un’operazione dall’alto, voluta da pochi e senza la giusta informazione e il dovuto coinvolgimento.

Avete mai pensato che non c’è una linea ferroviaria diretta tra Santa Marinella e Fiumicino? Dobbiamo andare prima a Roma e poi deviare per Fiumicino. E non c’è neppure un trasporto facile e snello con l’autobus. Già questo ci dà la misura della lontananza storica dei luoghi indicati e dell’artificio di tutta l’operazione.

Con l’identità non si scherza! Senza nulla togliere alla città di Fiumicino, bisogna riconoscere che è percepita come estranea dal resto del territorio e addirittura poco conosciuta da chi abita il litorale.

Quando tempo fa si parlava di separarsi da Roma, si aveva in mente di passare alla provincia di Viterbo o di fondarne una nuova con capoluogo Civitavecchia. Altra cosa, altri tempi quando la provincia contava di più e l’identità del territorio era bene delineata!

I cittadini sono i veri assenti di questa proposta che discutiamo ora, in un Consiglio Comunale convocato alle 10,30 di mattina perché – così ci è stato riferito – l’avv. Michetti qui presente non è riuscito a trovare altro momento più opportuno al dibattito con i diretti interessati, ovvero i cittadini!

Continuiamo con le altre questioni, quelle di PANCIA. Di pancia sì, perché tutta questa operazione sembra impostata per sfruttare, nell’attuale campagna elettorale di alcuni Comuni come per esempio Civitavecchia, un rancoroso atteggiamento assai diffuso contro il centralismo della capitale. In particolare conosciamo, anche per averci partecipato, le lotte che alcuni Comuni hanno dovuto ingaggiare con Roma riguardo ai rifiuti. Le discariche, l’inceneritore, il biodigestore, previsti sul territorio provinciale e tutti sovradimensionati alle necessità del territorio ospitante perchè rispondenti invece a quelle di Roma Capitale.

E’ un problema che non si può negare, ma siamo sicuri che la soluzione sia la formazione di una Nuova Provincia? Gli esiti fallimentari o quasi delle società in house come la Multiservizi a Santa Marinella o l’Etruria a Civitavecchia o la società esternalizzata Gesam di Santa Marinella, non depongono a favore della capacità dei nostri Comuni di governare nel migliore dei modi questioni così delicate. Ci dovete dimostrare come una nuova provincia sia in grado di gestire meglio di alcuni Comuni come per esempio Santa Marinella, in grave difetto riguardo alla raccolta differenziata.

E’ ragionevole pensare invece ad alternative immediatamente realizzabili come per esempio protocolli d’intesa, unioni tra Comuni, sinergie tra enti, utili peraltro a testare l’efficacia di una collaborazione che nel futuro, non così ravvicinato, potrebbe anche trasformarsi in una nuova provincia, dopo aver seguito però un percorso guidato, partecipato e collaudato.

La buona politica non deve alimentare discordie e competizioni, ma trovare soluzioni.

Passiamo infine alle questioni di MENTE.

Nel Vademecun proposto, non sono state analizzati i servizi che non funzionano nella cosiddetta città metropolitana così da proporne l’alternativa efficace e puntuale nella nuova provincia. Non c’è un benché minimo business plan, piuttosto c’è un susseguirsi di cose meravigliose che si presume verranno in automatico. Che grave superficialità! E proseguo per punti:

1. Innanzitutto il quadro normativo. La legge Delrio, attualmente in vigore, ha fortemente depotenziato le funzioni delle Province. Dunque diventa difficile pensare che la costituzione di una nuova provincia possa avvantaggiare questo territorio.

Chi la promuove conta sul fatto che la legge Delrio verrà abolita (ne abbiamo certezza?) e punta inoltre sull’Autonomia differenziata che non è stata ancora approvata. L’ Autonomia differenziata è fortemente osteggiata in tutt’Italia, in particolare nell’Italia centro-meridionale. Riguardo alla nuova provincia, essa viene chiamata in causa perchè potrebbe arricchire le province di ulteriori funzioni, competenze e risorse finanziare.

Questo quadro, di cui peraltro non auspico la realizzazione, non è vigente, è semplicemente futuro e non certo.

Quindi chiedo: perché tanta fretta?

2. L’aspetto economico. Quali fonti alimenteranno la nuova Provincia?

Gran parte delle spese correnti e delle entrate correnti (circa la metà) sono costituite rispettivamente da trasferimenti “da” o trasferimenti “verso” Amministrazioni pubbliche (principalmente Ministeri) e più o meno si equilibrano. Le voci d’entrata sembrano costituite essenzialmente da tasse (imposte, tributi, ritenute, canoni), multe, prelievi sui depositi bancari, accensione di mutui, prestiti ed alienazioni per un totale di 73 milioni di euro circa.

Queste cifre, per quanto non completamente inattendibili, appaiono abbastanza aleatorie e pertanto crediamo sia necessario un vero e proprio approfondimento. Pensiamo solo ai costi di cambio di tutti i documenti, del sistema postale, degli archivi telematici, dei libretti di circolazione, ecc, ecc. Una follia!

3. Un altro aspetto: il lavoro.

Ci promettete 5000 posti di lavoro in più, tra “dipendenti diretti ed indiretti e provenienti dall’indotto, dai nuovi presìdi, distaccamenti e plessi e infrastrutture sanitarie, scolastiche ed accademiche…”

Vi chiedo come sono saltati fuori questi numeri se pensiamo che attualmente nella Città metropolitana di Roma Capitale ci sono 1200 dipendenti su più di 120 Comuni! Come potrebbero ricavarsi 5000 posti di lavoro in una piccola provincia come quella di Porta d’Italia?

E ne avete letto la distribuzione? A Fiumicino andrebbero 1200 posti di lavoro, a Civitavecchia circa 1000, a Tarquinia 280 e il resto di 80 distribuiti negli altri Comuni, tra cui Santa Marinella che non viene neppure nominata.

Si parla poi di nuove scuole secondarie, di un nuovo Policlinico, un nuovo Ateneo con inserita la facoltà di Medicina. Tutto molto bello. Ma mettiamo i piedi per terra, un buon governo deve legiferare per il bene del suo territorio non per solleticare le velleità dei suoi amministratori.

Sono stati fatti studi demografici per le scuole? In verità sappiamo che c’è un calo generale della popolazione studentesca a tutti i livelli. Il Policlinico? Conosciamo la grave carenza del personale sanitario; quanti posti nuovi potrebbero ricavarsi? Uffici di Prefettura e Questura? Siamo consapevoli del fatto che questi uffici sovente siano sottodimensionati in termini di personale?

Mi fermo qui.

Queste domande pretendono risposte. Sono le risposte che si devono ai cittadini che non sanno e neppure immaginano quello che stia per accadere sulle loro teste. Coinvolti a fatto compiuto.

Ancora una volta non posso che denunciare l’intera operazione non solo come superficiale ed improvvisata, ma anche come poco trasparente, per niente democratica, molto demagogica, rispondente forse più a logiche di potere in vista di campagne elettorali imminenti o ancora a possibilità di sfruttare progetti di PNRR più o meno probabili.”