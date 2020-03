Autocarro a fuoco sull’A12, i vigili del fuoco estingono le fiamme

La corsia nord dell’autostrada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario allo spegnimento (circa mezz’ora). Sul posto anche Polizia Stradale

Stamattina alle ore 8 circa, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti al KM 62 dell’A12 direzione Grosseto, per l’incendio di un autocarro che trasportava travetti di legno lamellare. I VVF hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. La corsia nord dell’autostrada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario allo spegnimento (circa mezz’ora). Sul posto anche Polizia Stradale.