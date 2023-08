Auto travolge due anziani: la donna muore, l’uomo è grave

Tragedia a Santa Marinella poco dopo le 20. Sul lungomare Marconi, una donna alla guida di una Volkswagen Polo avrebbe investito due persone anziane. La donna investita è morta sul colpo. L’uomo è stato trasportato in ospedale dal personale del 118 in codice rosso. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza l’area e le auto. I Carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso per capire la dinamica dell’incidente.