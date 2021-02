Auto si ribalta sulla Sassicari verso Allumiere, illesa una coppia di coniugi

Alle ore 11 circa di stamani, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso la strada Sassicari (SP7B), qualche chilometro prima del ristorante “Tramontana”, per un incidente stradale. Il conducente di un’autovettura che viaggiava in direzione Allumiere, ha perso il controllo del mezzo che ribaltatosi, ha terminato la corsa su un fianco a bordo strada. Gli occupanti, una coppia di coniugi sessantenni di nazionalità italiana, in attesa dei soccorsi, sono usciti autonomamente dall’auto grazie anche all’aiuto di un passante. I VVF giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area ed assistito la coppia fino all’arrivo sul posto del personale sanitario 118. Entrambi in buone condizioni; tuttavia la donna è stata trasportata per precauzione presso l’ospedale S. Paolo di Civitavecchia. Nessun altro veicolo coinvolto. Sul posto anche la Polizia di Stato per la viabilità.