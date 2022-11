Auto si ribalta su via Terme di Traiano, il conducente ferito trasportato al pronto soccorso

Ancora al vaglio delle forze dell'ordine le cause dell'incidente. L'auto sarebbe andata a sbattere ripetutamente con altre vetture parcheggiate sulla via

Una macchina di media cilindrata si è ribaltata nel primo pomeriggio su via Terme di Traiano. Il conducente è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine le cause dell’incidente. L’auto sarebbe andata a sbattere ripetutamente con altre vetture parcheggiate sulla via. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto dalla macchina il conducente, i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso.