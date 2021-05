Auto si ribalta al bivio per La Bianca, mamma e figlia di 10 anni in eliambulanza al Gemelli

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso la strada provinciale Braccianese Claudia, in corrispondenza del bivio per località La Bianca per incidente stradale. Una donna 38enne di nazionalità italiana alla guida di una Chevrolet Spark, ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi e terminando la corsa fuori strada. A bordo con la donna, anche la figlia di 10 anni che è balzata fuori dall’automezzo durante il ribaltamento dell’auto mentre la mamma è rimasta incastrata nell’abitacolo. I VVF hanno messo insicurezza l’auto. Sul posto i Carabinieri di Allumiere, l’ambulanza del 118 e due eliambulanze. Il personale ha stabilizzato mamma e figlia, residenti a Civitavecchia, che sono state poi trasportate al Policlinico Gemelli, a quanto sembra entrambe coscienti.