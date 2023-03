Auto sbatte contro un muro di cinta, morto il giovane conducente

Tragedia nella notte a Santa Marinella. Un ragazzo poco più che trentenne sarebbe andato a sbattere addosso ad un muro di cinta, in via IV Novembre, per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violento, per il conducente fatale. Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Civitavecchia, oltre al personale sanitario del 118, che ha preso in cura un altro occupante della vettura.