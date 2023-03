Auto sbatte contro un muro di cinta, morto il giovane Alessio Falasca

Tragedia nella notte a Santa Marinella. Un ragazzo poco più che trentenne, Alessio Falasca sarebbe andato a sbattere addosso ad un muro di cinta, in via IV Novembre, per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violento, per il conducente fatale. Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Civitavecchia, oltre al personale sanitario del 118, che ha preso in cura un altro occupante della vettura.

Il cordoglio del sindaco. Oggi, quella che doveva essere una giornata di festa dedicata alle donne purtroppo è stata funestata da una vera tragedia la morte di un ragazzo di appena 31 anni . Non esistono morti giuste perché la vita è sempre un bene prezioso, ma quando a lasciarci è un giovane nel fiore dei suoi anni si resta sgomenti e il dolore è immenso. Mi stringo ai genitori di Alessio , nella speranza che possano trovare la forza per superare questo drammatico momento porgendo loro le più sentite condoglianze, a nome mio e dell’intera amministrazione comunale di Santa Marinella, poiché tutta la comunità è rimasta colpita da questo lutto”. Il sindaco Pietro Tidei.