Paura questa mattina, intorno alle 5.30, in via Etruria, a Civitavecchia, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha interessato un’autovettura di media cilindrata.

Quando le squadre sono arrivate sul posto, la vettura era già completamente avvolta dalle fiamme. Gli uomini del distaccamento Bonifazi hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare rapidamente il rogo.

La tempestività dell’intervento si è rivelata fondamentale per evitare conseguenze più gravi. Grazie alla rapidità delle operazioni, infatti, è stato scongiurato il rischio che le fiamme si propagassero alle abitazioni limitrofe e alle numerose automobili parcheggiate nelle immediate vicinanze. Restano da accertare le cause che hanno originato l’incendio.