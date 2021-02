Auto a fuoco sull’Aurelia fra Santa Severa e Santa Marinella. Illeso il giovane conducente

Alle ore 18 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso il km 55,300 della SS1 Aurelia (fra ingresso A12 e ristorante “La Toscana) per l’incendio di una auto. Il conducente, un ragazzo 26enne a bordo di una SMART mentre procedeva in direzione nord, ha improvvisamente notato del fumo uscire dal vano motore. Ha fermato il veicolo e inoltrato la chiamata di soccorso. Appena sceso, si sono sviluppate le fiamme. I VVF intervenuti hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche personale sanitario 118 e i Carabinieri di Cerveteri.