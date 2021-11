Authority: ok del Senato, arrivano i ristori. Sotto l’Albero di Natale del Porto 9 milioni di euro

E’ arrivato l’ok del Senato ai ristori per le Autorità di sistema portuale danneggiate dall’emergenza Covid. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero si parla di un fondo da 63 milioni di euro per i porti italiani. Il semaforo verde al decreto legge è arrivato con 190 voti favorevoli e 34 contrari. Quello di Civitavecchia è forse lo scalo che ha avuto maggiori conseguenze negativi dalla pandemia visto il calo drastico dei traffici, soprattutto quello dei crocieristi. A questo punto il presidente di Molo Vespucci Pino Musolino, entro l’anno, aspetta con ansia i 9 milioni di euro previsti.