Authority in lutto per la scomparsa dell’ingegnere Davide Sansonetti

Il Presidente, Pino Musolino, il Segretario Generale, Paolo Risso e tutto il personale dell’Autorità di Sistema Portuale esprimono il loro dolore e sgomento per la scomparsa del caro Davide Sansonetti, prematuramente venuto a mancare nella serata di ieri, ed abbracciano la moglie, i figli e la famiglia tutta. L’ingegner Davide Sansonetti, funzionario dell’ente di cui era dipendente dal 1997, Responsabile dell’Ufficio Sistemi Informatici e Statistiche, era stimato e apprezzato da tutti gli amici e colleghi dell’AdSP e dall’intero cluster portuale per le sue doti umane prima ancora che per le indiscusse capacità professionali di altissimo profilo. La sua proverbiale riservatezza e il suo sorriso rimarranno sempre nei cuori dei colleghi e di quanti hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo. In occasione dei funerali, che saranno celebrati domani alle 15 presso la chiesa di Gesù Divino Lavoratore, il Presidente ed il Segretario Generale hanno disposto la chiusura degli uffici dell’Adsp in segno di lutto, per tutta la giornata di domani 10 dicembre.