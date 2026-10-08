“Aumento delle tariffe sugli impianti sportivi: lo sport rischia di diventare un privilegio per pochi”

Riceviamo e pubblichiamo. In un momento storico particolarmente delicato, in cui le famiglie del nostro territorio fanno i conti con i rincari generali del costo della vita, dai beni alimentari ai carburanti, fino alle bollette, l’amministrazione comunale sceglie di andare nella direzione opposta, introducendo tariffe straordinarie pesantissime per l’utilizzo degli impianti sportivi come il Palazzetto dello Sport e la palestra della scuola Carducci.

Con la recente delibera n.67/28-09-2026 infatti, vengono fissate tariffe orarie elevate (75 euro l’ora per il Palazzetto dello Sport e 50 euro l’ora per la Palestra G. Carducci) per eventi definiti “straordinari”, quali tornei, triangolari, memorial, stage, esibizioni, amichevoli e manifestazioni promozionali o ricreative che escono dall’ordinaria programmazione stagionale.

Come Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa riteniamo questa scelta profondamente sbagliata e inopportuna se rivolta alle associazioni sportive della nostra città, che invece con i loro eventi potrebbero valorizzare il turismo locale, potendo invece contare su patrocini, contributi e bandi. Sarebbe stato più opportuno calmierare le tariffe per le società locali, scegliendo di far pagare meno, ma tutti, favorendo la partecipazione e la massima diffusione della pratica sportiva. Lo sport non può e non deve diventare un lusso per pochi, ma restare un diritto fondamentale garantito a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi, un valore tutelato dalla nostra Costituzione.

“Le associazioni sportive non sono semplici “utenti” o gestori di spazi – dichiara Alessandro Bonifazi, componente della segreteria del Pd locale -, ma rappresentano il vero e proprio centro essenziale per la crescita, l’educazione e la socialità delle nuove generazioni. Ogni giorno, dirigenti, tecnici e volontari svolgono un ruolo di supplenza sociale insostituibile, tenendo i nostri ragazzi lontani dalle strade, insegnando loro il valore della disciplina, del rispetto, del lavoro di squadra e del sacrificio, conclude Bonifazi.” Oggi, tuttavia, – continuano i dem – questo straordinario presidio di comunità è messo a dura prova. Di fronte a costi di gestione ormai insostenibili, il rischio di regredire è concreto. Da un lato, l’aumento delle quote e delle spese fisse rischia di costringere un numero sempre maggiore di famiglie a rinunciare: quando lo sport diventa un costo proibitivo, le palestre si svuotano e si accentuano le disuguaglianze sociali. Le famiglie rischiano di trovarsi oggi costrette a scegliere tra l’iscrivere un figlio o una figlia in palestra e il far fronte ad altre necessità primarie. Questo è inaccettabile; così come lo è dover cercare fuori, nei comuni limitrofi, associazioni sportive disposte ad accogliere i propri ragazzi.

Dall’altro lato, le società sportive locali rischiano di perdere la propria competitività. Una società sana e ambiziosa ha bisogno di programmare, di investire e, laddove necessario, di essere competitiva anche nell’inserire nella propria rosa, giocatori o giocatrici in grado di alzare il livello tecnico e puntare alla vittoria dei campionati. Imporre paletti economici rigidi e tariffe sproporzionate significa tarpare le ali alle ambizioni delle nostre realtà locali, impedendo loro di sognare in grande e di rappresentare con orgoglio Santa Marinella e Santa Severa nei tornei che contano. Mortificare le società sportive significa spegnere l’anima della città e tradire i giovani: serve un cambio di passo immediato per tornare ad ascoltarle. Gli enormi sforzi compiuti dalla precedente amministrazione per restituire dignità a una città che aveva ereditato impianti assenti e distrutti non possono oggi essere vanificati da scelte pesanti. Serve invece una politica lungimirante, che sostenga le associazioni, valorizzi le eccellenze locali e renda lo sport accessibile, inclusivo e strumento di crescita sana per le nuove generazioni.

Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa