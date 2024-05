“Auguri di buon lavoro al nuovo delegato Forza Italia di S.Marinella e S.Severa”

"Abbiamo lavorato per anni con Alex Cosimi, con cui facciamo parte della storia locale di FI ed abbiamo vissuto e condiviso la sua passione e la sua dedizione al Partito"

Riceviamo e pubblichiamo. Il “Circolo Forza Italia Achille Ricci” apprende con piacere la nomina di Alex Cosimi a Delegato comunale di Forza Italia per Santa Marinella e Santa Severa, che segna un momento significativo per il nostro partito in città.

Abbiamo lavorato per anni con Alex Cosimi, con cui facciamo parte della storia locale di FI ed abbiamo vissuto e condiviso la sua passione e la sua dedizione al Partito. Con Alex, Forza Italia, potrà essere ancora una forza costruttiva, moderata, aperta ed accogliente, ancorata a quei valori fondanti in cui noi tutti crediamo.

Siamo legati a tali principi, per i quali ci impegniamo da sempre, insieme, indipendentemente dalle scelte a volte calate dall’alto in ambito locale all’ultimo minuto, con protagonisti emersi da altri contesti, ma Alex non è tra quelli, ha una storia fatta di impegno e di meriti.

Nel nuovo favorevole corso di FI, dal canto nostro, abbiamo sempre fermamente creduto nelle capacità del nostro Segretario Antonio Tajani, rallegrandoci per i successi ottenuti e credendo nella volontà di lasciare spazio ai giovani che saranno la preparata dirigenza di domani.

A nome di tutti i nostri aderenti auguriamo ad Alex buon lavoro ed i migliori successi per il nostro territorio e per il nostro partito. Federico Fattorini, Segretario Circolo FI Achille Ricci Membro del Coordinamento Provinciale di FI