Attività Produttive, De Pascali: “A breve un nuovo Regolamento Taxi”

“Oggi si è tenuta la commissione Attività produttive, e un grande passo è stato fatto sul Regolamento taxi. Regolamento che da tempo doveva essere portato all’attenzione della commissione stessa. Si tratta di una materia di grande interesse anche turistico: si tratta di una vera e propria svolta”. Ne dà notizia Francesca De Pascali, a seguito della commissione Attività Produttive che si è svolta oggi.

“Il lavoro si è svolto con la partecipazione delle sigle sindacali ascoltate in audizione, ed i suggerimenti portati dagli altri commissari, che ringrazio per la grande collaborazione. A breve non solo saremo pronti per approvare in Aula il Regolamento, che vedrà luce quanto prima, ma anche per il bando”.