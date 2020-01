Attivisti M5S Civitavecchia : “Grande partecipazione all’iniziativa Giocattoli in Movimento”

Si è conclusa ieri l’iniziativa “Giocattoli in movimento” che si è tenuta nei giorni scorsi presso la sede del M5s Civitavecchia in via Cialdi 28. “È stata un’iniziativa molto partecipata da grandi e piccini, arricchita dalla presenza di personaggi Disney dagli splendidi costumi fatti a mano, che hanno portato tanti sorrisi ai più piccoli. In linea con le iniziative che si sono tenute in tutta Italia dal M5S abbiamo voluto sensibilizzare la città sull’importanza della condivisione, del riuso, del recupero e riciclo e della sostenibilità ambientale attraverso lo scambio di giocattoli e libri. Se da una parte i protagonisti sono la solidarietà e i bambini, dall’altra abbiamo la possibilità di ridurre drasticamente i nostri rifiuti. Molto spesso i giocattoli dei nostri figli, talvolta nuovi o comunque ancora utilizzabili, diventano spazzatura destinata a discariche o inceneritori. Con Giocattoli in Movimento interrompiamo questo ciclo. Tutti i giocattoli rimasti saranno donati a strutture che lavorano con l’infanzia, reparti pediatrici o asili pubblici del nostro territorio”, scrive in una nota il Movimento.

