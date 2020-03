Attivi i corsi online al Nuovo Sala Gassman

"Ormai siamo già a più incontri fatti - spiega il Direttore Artistico del Teatro, Enrico Mara Falconi - e tali incontri rappresentano un modo per proseguire l’attività didattica ma anche per tenerci in contatto in una sorta di “terapia di gruppo”. Anche le produzioni teatrali proseguono attraverso questo metodo e per noi c’è la certezza di continuare a creare delle emozioni che non vediamo l’ora di mostrare al nostro pubblico!"