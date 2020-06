Attig: “False dichiarazioni attribuitemi dal PD sul consiglio comunale”

“Le affermazioni contenute nella nota del Pd, costruiscono una grave diffamazione. La discussione avvenuta ieri in Consiglio Comunale è stata squisitamente politica e nessuno, meno che mai la sottoscritta, ha mai pensato o affermato che ci sia stata una trattativa privata o personale tra Enel ed i consiglieri Mecozzi o La Rosa. Questa è una diffamazione di cui gli autori del comunicato del Pd saranno chiamati a rispondere nelle sedi opportune. Un conto è la dialettica politica, anche accesa, altro conto è fare affermazioni gravissime prive di fondamento. All’origine del mio intervento in consiglio, c’era semplicemente una questione politica di mancata condivisione preventiva in seno alla maggioranza di scelte del tutto legittime dell’Amministrazione sui progetti da realizzare, rispetto ad alcune notizie apprese durante la seduta e su cui avremo modo di chiarirci, sempre politicamente, in altra sede con i colleghi consiglieri.

Ma certo nulla di quanto scritto dal Pd, come del resto risulta anche dal video della seduta. Rimango basita dal fatto che il partito non abbia ad esempio spero neppure una parola su una questione di assoluta importanza come quella degli usi civici e del modo in cui viene gestita l’università agraria, preferendo invece intervenire travisando completamente il senso di un ragionamento e di una dichiarazione politica cercando di seminare zizzania con affermazioni false che finiscono per diventare un boomerang”. Lo dichiara Fabiana Attig, capogruppo de La Svolta.