Attig ancora all’attacco su Csp: “Qualcuno ha la faccia di bronzo. L’inerzia dell’amministrazione ha portato al danno erariale”

“L’irresponsabilità, come è ormai evidente, in particolare sulla vicenda Csp, è del sindaco Tedesco e dei suoi consiglieri. Non provino ad imbrogliare le carte per rigirare la frittata: se l’azienda è a rischio è solo per l’inerzia della maggioranza. Bisogna avere veramente la faccia di…bronzo per fare certe affermazioni, dopo che la ricapitalizzazione attende da quasi quattro mesi, dopo l’approvazione della delibera 78 e ancora oggi non è chiaro se il socio procederà seguendo l’indirizzo del consiglio o meno. Quanto alle banche vorrei tanto che si trattasse di congetture: la mia fonte proviene dalla maggioranza ed è da ritenersi autorevole come tutti i componenti della maggioranza stessa, ma ad ogni buon conto oggi stesso presenterò una richiesta di accesso agli atti per avere un riscontro ufficiale sull’esito negativo della pratica di finanziamento, che comunque – lo ribadisco – non ha mai avuto nulla a che fare con la ricapitalizzazione dell’azienda. Questo “vincolo” è stato inserito da chi voleva ritardare il salvataggio della Csp con un emendamento strampalato perchè non contestualizzato con quello che si andava ad approvare e oggi cerca di ribaltare la frittata. A proposito, se il finanziamento non c’è più, come mai chi ha proposto e sostenuto di dover attendere la banca per ricapitalizzare, oggi ha cambiato opinione e non chiede di tornare in Consiglio Comunale? Se la Csp come ci auguriamo sarà salvata, ok si potrà fare solo dando piena attuazione alla delibera del vice Sindaco Grasso, come noi abbiamo sostenuto fin dall’inizio. Tutto il resto sono solo ridicoli tentativi di confondere le acque da parte di chi finora non ha cavato un ragno dal buco, aggravando soltanto la già critica situazione della municipalizzata. Perché se qualcuno ancora non lo avesse compreso la vostra inerzia ha già concretizzato un bel danno erariale. Ma questo è un altro argomento su cui la Svolta sarà ben lieta di ritornarci”. Lo dichiana Fabiana Attig, Capo Gruppo Lista Grasso.