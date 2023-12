“Attese di anno per effettuare degli interventi chirurgici al San Paolo”

Il consigliere comunale civico Vittorio Petrelli ha scritto una lettera alla direttrice generale dalla Asl Roma 4 per segnalare alcune criticità legate all’operatività dell’ospedale San Paolo. “Nell’esercizio delle mie funzioni di consigliere Comunale di Civitavecchia, vengo a rappresentarle quanto mi è stato segnalato da alcuni concittadini, uno dei quali, in attesa da circa un anno di essere sottoposto a interventi chirurgici di vario genere presso l’Ospedale San Paolo e spesso sottoposto già da qualche mese a visite e accertamenti pre-intervento ma lasciati senza informazioni precise sui tempi delle prestazioni, fatto ancora più preoccupante se interessa persone in età avanzata costrette a ricorrere al continuo sostegno delle famiglie. Appare purtroppo comprensibile in questo infelice contesto come il trascorrere del tempo possa aggravare qualsiasi problema di salute, anche inizialmente non grave, ponendo interrogativi seri sull’efficienza del sistema sanitario pubblico tanto da convincere alcuni pazienti a valutare l’opportunità di rivolgersi a strutture private od in alcuni casi a migrare nell’ospedale Padre Pio di Bracciano. Non conosciamo esattamente la natura dei ritardi che sembrerebbero imputabili alla indisponibilità di sale operatorie sufficienti ma, anche ammesso che si tratti dell’unico motivo dei ritardi attuali, il dato non consola chi è in attesa da mesi. Abbiamo letto, agli inizi di novembre, che addirittura entro un mese sarebbe stato ultimato il Blocco operatorio permettendo di “accelerare i ritmi in sala operatoria”. Il mese è trascorso sembrerebbe senza un esito positivo così percepisce l’utenza appare quindi opportuno gentile Direttore che l’utenza venga messa a conoscenza degli sviluppi di tale situazione e su come stia agendo per soddisfare le esigenze dei pazienti In attesa di un riscontro, resto a disposizione per chiarimenti e porgo cordiali saluti”.