Attesa per le coordinate sulle vaccinazioni ai quarantenni. Il virus è più debole ma “sopravvive” nelle scuole

“Sabato 15 e domenica 16 maggio Open day Astrazeneca con ticket virtuale per gli over 40 (nati 1981 e anni precedenti). Gli Hub di somministrazione dedicati, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni”, questa l’indicazione comparsa un paio di giorni fa sulla pagina social di Salute Lazio. Mancano altrettanti giorni all’inizio del weekend ma ancora mancano le coordinate definitive sulla possibilità che a vaccinarsi siano anche i 40enni, in questo caso col siero inglese. Sono ore di attesa nel Lazio come in tutte le altre regioni dopo le parole del commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 Francesco Paolo Figliuolo.

L’Open Day in arrivo

Tantissime le richieste di chiarimenti, segno che in quella fascia d’età c’è tante gente che si vuole vaccinare. Oggi dovrebbero arrivare le indicazioni. Intanto i numeri sul contagio sono incoraggianti. L’RT si abbassa ma il virus resta vivo soprattutto nelle scuole, basti pensare al caso di Civitavecchia e Santa Marinella, dove ci sarebbero ben 15 classi in quarantena.