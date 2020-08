Attesa per il ripescaggio per il Borgo San Martino. Il DS Discepolo: “Comunque vada sarà una formazione competitiva”

Il Borgo San Martino si radunerà il 24 agosto a Ladispoli, sul campo Angelo Sale. In calendario amichevoli con Ladispoli, Cerveteri ed Aranova, squadre di categorie superiore che ha scelto l’allenatore Bernardini. Le trattative di mercato con ogni probabilità saranno definite dopo Ferragosto, al momento dell’ufficialità della federazione regionale sul responso della domanda di ripescaggio in Promozione. La società è fiduciosa, ma non si spinge ad azzardare pronostici. “In questo momento ci troviamo con le mani legate per via di non conoscere il nostro destino – afferma il DS Discpepolo – pertanto le risposte di alcuni calciatori sono subordinate alla categoria che faremo. Capisco bene le loro aspettative, ma se non ci diranno a quale campionato dobbiamo partecipare non possiamo sbilanciarci. Posso dire con certezza che faremo una grande squadra>”. Tra i confermati l’attaccante Sasha Esposito ( nella foto), pronto a riprendere l’attività dopo sei mesi di stop. Il bomber giallonero sarà uno dei pilastri della formazione di Bernardini.