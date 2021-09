Atletica, Lucrezia Adamo vince lo Scudetto under 23 con la Studentesca Milardi di Rieti

C’è anche una civitavecchiese nella forte squadra reatina che ha vinto il Campionato Italiano di Società Under 23 dopo un testa a testa con l’Atletica Vicentina. Lucrezia Adamo, tesserata con la Studentesca Rieti, cresciuta nell’ Atletica Tirreno Civitavecchia e allenata da Claudio Ubaldi, domenica scorsa a Bergamo ha vinto con la Studentesca Milardi di Rieti il Campionato Italiano di Società Under 23 dando il suo importante contributo nella gara dei 5000 metri dove è arrivata quarta al cospetto delle più forti mezzofondiste italiane. Terzo scudetto dunque per Lucrezia che con la Studentesca aveva già conquistato nel 2018 lo scudetto allievi e il Campionato Italiano Assoluti di Società. Prossimo impegno già domenica 19 settembre a Caorle (VE) dove la mezzofondista locale sarà in gara sui 5000 metri con la Studentesca Rieti per la conquista del Campionato Italiano Assoluti di Società.