ATER e Croce Rossa, protocollo d’intesa a sostegno delle famiglie più fragili

Riceviamo e pubblichiamo. Rafforzare la collaborazione tra ATER e Croce Rossa Italiana, valorizzando un’intesa avviata negli anni scorsi e ponendo le basi per nuove iniziative a sostegno delle famiglie più fragili. È questo l’obiettivo dell’incontro tra il commissario straordinario dell’ATER del comprensorio di Civitavecchia, Massimiliano Fasoli, e il presidente del Comitato di Civitavecchia della Croce Rossa Italiana, Roberto Petteruti, presso la sede dell’Azienda. Al centro del confronto il rilancio del protocollo d’intesa che prevede, accanto alla concessione in comodato d’uso gratuito di locali destinati alle attività della Croce Rossa, una serie di interventi a beneficio degli assegnatari degli alloggi popolari. Dalle agevolazioni per i trasporti sanitari alla distribuzione di generi di prima necessità, fino alla consegna domiciliare dei farmaci per le persone impossibilitate a raggiungere autonomamente le farmacie: un insieme di misure pensate per offrire risposte concrete alle situazioni di maggiore difficoltà. La volontà è quella di valorizzare ulteriormente questa collaborazione, verificando le possibilità di rafforzare gli interventi già contemplati dall’accordo e valutando nuove forme di assistenza, anche alla luce delle esigenze sociali emerse negli ultimi anni.

Tra le ipotesi allo studio anche la possibilità di realizzare un presidio sociale nel quartiere San Liborio, dove nei prossimi giorni è atteso il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per l’inaugurazione dell’intervento di riqualificazione urbana realizzato dall’ATER nell’ambito del programma PINQuA. Un eventuale punto di riferimento per l’assistenza e il sostegno alle persone più fragili rappresenterebbe un ulteriore tassello nel percorso di rilancio del quartiere, affiancando alla riqualificazione degli edifici una maggiore attenzione alla qualità della vita dei residenti. «La collaborazione con l’ATER ci consente di intercettare bisogni concreti del territorio, che non sempre emergono attraverso i canali tradizionali – sottolinea il presidente della Croce Rossa di Civitavecchia, Roberto Petteruti –. L’Azienda rappresenta una sentinella sociale, capace di raccogliere segnalazioni e individuare situazioni di difficoltà attraverso il rapporto quotidiano con gli assegnatari. La Croce Rossa, grazie ai propri volontari e alle proprie competenze, può contribuire a trasformare queste segnalazioni in interventi concreti. È una sinergia importante, che vogliamo consolidare e sviluppare ulteriormente».

«La nostra responsabilità non si esaurisce nella gestione e nella manutenzione degli immobili. Dietro ogni alloggio ci sono persone, famiglie, anziani, situazioni di fragilità che abbiamo il dovere di ascoltare e, per quanto possibile, sostenere – dichiara il commissario straordinario Massimiliano Fasoli –. L’ATER, attraverso il rapporto quotidiano con gli assegnatari, rappresenta un osservatorio privilegiato sui bisogni del territorio. Possiamo intercettare difficoltà, raccogliere segnalazioni e fare da raccordo con realtà, come la Croce Rossa, che possiedono competenze e strumenti per intervenire concretamente. È questo il senso del rilancio del protocollo: non limitarci a una collaborazione formale, ma costruire una rete di solidarietà sempre più efficace e vicina ai cittadini». «Vogliamo dare nuova forza a un accordo che contiene già strumenti importanti di assistenza, valutando insieme come potenziarli e aggiornarli alle necessità attuali – conclude Fasoli –. La qualità dell’abitare non dipende soltanto dalle condizioni degli edifici, ma anche dalla qualità della vita di chi li abita. Per questo intendiamo affiancare sempre di più agli interventi sul patrimonio immobiliare iniziative capaci di rafforzare la dimensione sociale dei nostri quartieri. Perché il nostro compito non è soltanto garantire una casa, ma contribuire a costruire comunità in cui nessuno venga lasciato solo». Ater Civitavecchia.